Politie juicht het doorsturen van dashcam-filmpjes toe

ASSEN - De politie kan beelden die automobilisten doorsturen van gevaarlijke verkeerssituaties goed gebruiken. Maar met foto's en video's alleen kunnen wegpiraten niet worden gepakt.

"We juichen het zeker toe dat mensen opnames met ons delen, via onze eigen site of via sociale media", zegt woordvoerder Ramona Venema van de politie Noord-Nederland. "Naar aanleiding van zo’n filmpje gaan wij praten met degene die het kenteken op zijn naam heeft staan. Die man of vrouw wordt aangesproken op het rijgedrag en dat is al een waarschuwing op zich.”Aanleiding is een tweet die gisteren werd geplaatst door een automobilist op de N381. Een inhaalmanoeuvre liep net goed af.Hij stuurde zijn tweet ook door naar de politie Drenthe. Die bedankte hem vriendelijk en schreef dat ze er werk van zouden maken.Venema: "De beelden zijn niet voldoende om iemand te vervolgen. We weten niet wie de auto bestuurde, we zien alleen het kenteken. Maar het geeft wel een goed beeld, het is een signaal."Daarvoor hoeft de politie niet per se beeld te hebben. Een automobilist kan ook bellen om het kenteken door te geven van een wegpiraat die voor hem rijdt. Ook dan zal de politie proberen de dader te vinden en aan te spreken.Het gebeurt regelmatig dat burgers filmpjes aan de politie doorspelen, spontaan of bij een lopend onderzoek. Hoe vaak dat gebeurt, kan Venema niet te zeggen.Toch heeft de politie er ook geen baat bij als mensen elkaar massaal zouden verlinken. "We kunnen niet alle beelden gaan naspeuren, daarvoor hebben we de mankracht niet. We doen dat op basis van de ernst van de melding", aldus Venema."Beeldmateriaal is natuurlijk heel belangrijk, maar we willen er ook niet aan meewerken dat burgers elkaar aan de schandpaal nagelen. Daarvoor zijn richtlijnen en kaders vastgesteld en die worden ook steeds weer opnieuw beoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan filmpjes waarbij mensen zeggen dat ze een pedofiel hebben ontmaskerd. Dan willen we eerst weten wat er verder speelt."Volgens de politiewoordvoerder is er geen sprake van een grijs gebied. "De wet is wel helder, maar de context kan per geval verschillen. Dat maakt het soms lastig om te bepalen wat wel en niet mag." De politie zelf moet bijvoorbeeld heel voorzichtig zijn met het delen van beelden en informatie in verband met de privacywetgeving.De wegpiraat van gisteren stond vandaag op de agenda bij een van de politiemensen. Eerst wordt er gebeld en eventueel volgt dan nog een bezoekje. En daar wordt een aantekening van gemaakt."Het kenteken wordt genoteerd en het telefoontje of bezoekje ook. De video bewaren we niet, dat doen we alleen als er ongelukken zijn gebeurd", aldus Venema.Automobilist Ton Aarts is er blij mee, want hij hoopt dat zijn actie via sociale media ervoor zorgt dat mensen veiliger gaan rijden. Bang voor wraakacties is hij niet, zo laat hij RTV Drenthe weten."Neuhh hoor, waarom zou ik daar bang voor zijn? Maak me meer druk over wat dit soort wackootjes andere mensen kunnen berokkenen. Dat is iets wat helaas vaak gebeurt."