Landbouw snakt naar water: 'Dit is pijnlijk'

ODOORN - Je zal maar zitten wachten op een beetje regen. Dan heb je wel pech, want er valt voorlopig niets. En dat is een fors probleem voor de agrarische sector. Gewassen staan te verdrogen op het land.

Suikerbieten en aardappels laten de bladeren hangen. De suikerbiet en de knollen van de aardappelplant groeien niet meer en worden zacht. Moeder natuur laat even zien wie de baas is.Akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn kijkt er met een dubbel gevoel naar. "Je zou willen dat je er wat aan kon doen, maar dat is niet zo. Het is nog maar juli. Aardappels groeien tot begin oktober. Ik vraag me af of ze nog weer terugkomen straks. We oogsten straks gemiddeld zo'n tien ton per hectare minder. Dat heeft wel degelijk invloed."De graanoogst is volop aan de gang. De korrels zijn veel kleiner dan normaal en vroeg afgerijpt. Of de kwaliteit veel slechter is, moet volgens graanboeren nog blijken. Ebel Brandsema van werktuigencoöperatie Weco uit Borger doet die oogst voor verschillende boeren. "Ik denk dat er op de hogere zandgronden minimaal een derde minder opbrengst is."Voor de coöperatie geldt nog wat anders. De droogte leidt tot minder werk. "Dit is voor ons een uitermate vervelende situatie. Als je kijkt naar de veehouderij, dan zie je dat er veel minder gras is. Dus wij hebben personeel rondlopen dat niets te doen heeft. Dat kost geld."Intussen wordt op verschillende plaatsen een beregeningsverbod afgekondigd, omdat er niet voldoende water is en er ook niet voldoende water vanuit het IJsselmeer ingelaten kan worden. Boeren twijfelen of beregenen zin heeft. Alleen maar om de plant in leven te houden. Maar als je een bron en apparatuur hebt, dan gebruik je die.Het groeiseizoen is een heel bijzondere dit jaar. Eerst spoelt het gewas door extreme regen van het land, dan zijn er flinke hagelbuien en nu dus droogte. Overigens is het vaker zo droog geweest. Het jaar 1976 was minstens zo erg. De Jong: "We hebben altijd wel droge periodes. Maar dat houdt na twee tot drie weken wel op. Maar nu hebben we anderhalve maand al geen serieuze neerslag. Dat is pijnlijk."Akkerbouwer De Jong spreekt regelmatig met collega's. Dan ontstaat het beeld dat de situatie in Drenthe overal ongeveer hetzelfde is. "Maar collega's in Overijssel, Twente en de Achterhoek hebben veel meer problemen. Daar is veel minder regen gevallen. Wij hebben nog een buffer opgebouwd met de vele regen in het begin. Die regen hadden ze daar niet."Kunnen de gewassen als graan en aardappels nog gered worden? "Het mag hard gaan regenen. Maar dat kan ook negatieve effecten hebben. Je krijgt dan dat de knollen opnieuw uitlopen, en dat wil je niet. Dat heeft een negatief effect op de kwaliteit. Het mooiste zou zijn dat het rustig gaat regenen." Een voordeel voor de graanboeren is dat het gewas in ieder geval zonder problemen van het land komt.Ebel Brandsema van Weco uit Borger kijkt liever niet meer naar het weerbericht. "Nergens zie je dat er regen komt. Alleen maar zomers weer en warmte." Akkerbouwer Jan Reinier de Jong hoopt er het beste van. "We hebben met de natuur te maken en die doet weleens dingen die je liever niet wil."