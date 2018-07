Drentse overheden betalen 350.000 euro voor nieuwe serie Boomhut XXL

De winnaars van vorig jaar in hun boomhut (foto: RTV Drenthe)

GIETEN - Het televisieprogramma Boomhut XXL komt met een tweede seizoen. Het programma wordt grotendeels betaald door de provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en De Wolden. Het Recreatieschap betaalt ook mee. In totaal gaat het om een bedrag van iets meer dan 350.000 euro.

De gemeente Aa en Hunze betaalt 60.000 euro mee aan de productiekosten van het programma. Wethouder Bas Luinge hoopt dat deelname aan het programma meer bekendheid oplevert voor de gemeente en de ondernemers die er werken."De vijf ondernemers die in 2017 hebben deelgenomen aan het project hebben beduidend meer boekingen en reserveringen kunnen noteren, zowel voor de boomhut als van overige verhuuraccomodaties en kampeerplekken. En dit heeft een uitstraling op de gehele regio. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met dit gezamenlijk project de recreatiesector in Aa en Hunze een positieve stimulans geven", aldus de wethouder Bas Luinge.In het programma Boomhut XXL worden vier klusteams gevolgd die ergens in Drenthe een grote boomhut bouwen. Het team dat de bijzonderste hut weet te bouwen, wint. De serie bestaat uit zes uitzendingen die worden uitgezonden op NPO 3.