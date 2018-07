Zorgverzekeraars eisen hoofdrol in toekomst Treant

HOOGEVEEN - Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis nemen de regie over van de directie van Treant bij het opstellen van de toekomstvisie voor ziekenhuiszorg in de regio. Dat melden bronnen aan RTV Drenthe.

Dat zou gebeuren onder druk van de banken. Banken willen, door alle problemen bij Treant, een lopende lening van zo'n 100 miljoen euro opeisen van de ziekenhuizen van Treant. Als ze dat geld ook daadwerkelijk opeisen kan de stekker eruit bij de zorggroep.Maar zorgverzekeraars kunnen dat niet toelaten, want zij moeten ervoor zorgen dat er überhaupt zorg wordt geboden. De stekker uit Treant trekken zou namelijk een drama zijn voor de regio. Daarom nemen de zorgverzekeraars het opstellen van het nieuwe zogeheten zorgvisieplan over van het Treant-bestuur.De verzekeraars doen dat samen met de Zorgtafel, waar onder meer ook de provincie en Zorgbelang Drenthe aan zitten. Treant zit ook nog altijd aan deze tafel. De banken willen ook aanschuiven bij die gesprekken, maar de zorgverzekeraars hebben de leiding.Wat dit betekent voor de positie van Carla van de Wiel, voorzitter van de raad van bestuur, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat haar positie steeds meer onder druk komt te staan. Het overnemen van de regie door de zorgverzekeraars kan gezien worden als een brevet van onvermogen richting het huidige Treant-bestuur. Vanmiddag werd bekend dat de gemeenten Hoogeveen en De Wolden al het vertrouwen hebben opgezegd in Treant. Deze stap is hoogst uitzonderlijk. In 2008 deed de gemeente Emmeloord hetzelfde bij de IJsselmeerziekenhuizen, maar verder zijn er geen recente voorbeelden.