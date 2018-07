Deel dit artikel:











Werkstraffen voor mislukte inbraak en harddrugsbezit Twee mannen kregen werkstraffen voor een mislukte inbraak en het bezitten van harddrugs (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

De rechter hield het bij beide mannen op een poging tot diefstal. Wel kreeg de 37-jarige man er nog eens twintig uur extra bovenop zijn werkstraf van honderd uur. Die hing nog boven zijn hoofd vanwege een eerder vergrijp. werkstraffen van honderd uur opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.De twee braken op de nacht van 9 op 10 februari in bij een slooppand. De 37-jarige man verklaarde op zoek te zijn naar koper; zijn maat zei dat hij uitkeek naar spullen die voormalige bewoners mogelijk hadden achtergelaten. Omwonenden alarmeerden de politie toen ze breekgeluiden uit het pand hoorden komen. Agenten troffen de beide mannen in de buurtvan het pand aan. In de sloopwoning vonden ze twee tassen vol koper, klaar om mee te nemen.De 37-jarige man vertelde dat hij het bij een poging had gehouden. Hij bekende het los wrikken van koperen buizen, maar hij besloot om de spullen toch maar niet mee te nemen. De 31-jarige man ontkende de koperdiefstal en het afbreken van buizen. "Ik was gewoon nieuwsgierignaar achtergelaten zaken", vertelde hij. Uiteindelijk nam hij ook niets mee. Wel werd er tijdens de aanhouding bijna vijf gram speed bij de 31-jarige man aangetroffen. Die bekende dat te gebruiken om 'rustig' blijven.De rechter hield het bij beide mannen op een poging tot diefstal. Wel kreeg de 37-jarige man er nog eens twintig uur extra bovenop zijn werkstraf van honderd uur. Die hing nog boven zijn hoofd vanwege een eerder vergrijp.