Het gaat goed met gaapje Rosalie

BEILEN - De overlevingskans van het twee weken geleden geboren gaapje, een kruising tussen een vrouwtjesschaap en een geitenbok, is 100 procent. Dat zegt de verzorger van het beestje, Noorraja de Weerd.

Op maandag 2 juli zag een gaap het levenslicht op dierenweide Het Stroomdal in Beilen. Het beestje was erg zwak en moest geholpen worden bij de bevalling. Het bleek dat er slijm in de longen van het beestje zat.Inmiddels heeft het beestje ook al een naam: Rosalie. "Het is een Franse naam, omdat het schapenras uit Frankrijk komt. De naam Rosalie komt ook uit Frankrijk. Dat is toepasselijk", legt De Weerd uit.De geboorte van een gaap is best bijzonder. Volgens deskundigen komt het maar twee of drie keer per jaar voor dat een gaap levend ter wereld komt. Vlak na de geboorte was het nog onzeker of dit beestje het zou overleven. Een dierenarts kwam een dag na de geboorte langs en heeft de pootjes gespalkt . Sindsdien gaat het stukken beter."We hebben hem expres nog niet bij de geiten geplaatst. Op die manier wordt hij een beetje met rust gelaten. We hebben nog een tijdje een fysiotherapie met het beestje gedaan, maar al snel hoefde dat ook niet meer", legt De Weerd uit.De gaap zal nog wel even apart staan op de dierenweide. Als hij wat groter is komt hij uiteindelijk tussen alle andere dieren te staan.