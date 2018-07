Deel dit artikel:











Kampeerhal Vrijbuiter vraagt uitstel van betaling aan De buitenkant van Vrijbuiter in Roden. Er is uitstel van betaling aangevraagd (foto: Google Street View)

RODEN - De Vrijbuiter in Roden heeft financiële problemen. Wilderness BV, waar de kampeerhal onder valt, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vrijbuiter is in 1985 opgericht.

Bij de Vrijbuiter is alles op het gebied van buitenleven te vinden, zoals tenten, caravans en schoenen. Er zijn ook Vrijbuiter-filialen in Zaandam, Gouda en Roermond. Het personeel is gisteren ingelicht. In de zomerperiode werken er zo'n vierhonderd mensen in totaal bij alle vestigingen.



Wat er nu precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Er wordt eerst gesproken met bewindvoerders.