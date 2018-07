Is er wel angst bij de horeca in Emmen over voetbalsupporters?

EMMEN - De angst onder de horeca in Emmen voor problemen met voetbalsupporters als FC Emmen in de eredivisie speelt, lijkt mee te vallen.

Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe door het centrum in Emmen. Volgens burgemeester Eric van Oosterhout vreest de horeca voor de uitsupporters van bezoekende clubs en heeft het de gemeente gevraagd terughoudend te zijn met activiteiten rondom de thuiswedstrijden van FC Emmen.Ronald Grevink, eigenaar van grandcafé en restaurant Markant spreekt van paniekvoetbal. "Wij als horeca hebben niet zelf bij de gemeente aangeklopt. De gemeente heeft ons medegedeeld dat zij een sober beleid wil en daar verlenen wij onze medewerking aan.""We moeten gewoon zien hoe dat gaat en dat evalueren. We zijn bezorgd, maar vrezen niet. We moeten het niet gekker maken dan het is", aldus Grevink.Afgelopen dinsdag was er een overleg tussen een afspiegeling van de horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente. Daarin is afgesproken dat het grote scherm op het Raadhuisplein niet gebruikt wordt voor de wedstrijden van de FC en de cafés die de wedstrijden wel uitzenden, hun deurbeleid daarop aanpassen."Hoe dat er uit gaat zien, is nog niet bekend", zegt Stephan Velema, eigenaar van grandcafé Karakter. Zijn café, de Drie Paardjes en café Pierrot gaan de wedstrijden uitzenden, zoals het nu lijkt. "We hebben volgende week donderdag weer een overleg hoe het vervolg er uit komt te zien.""Wij zijn niet bang, de gemeente is bang", zegt een ondernemer die niet bij naam genoemd wil worden. "We gaan zien hoe het gaat straks."Bij club Limbo aan het Raadhuisplein leeft de angst ook niet. "Ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Het is ook net hoe je er als horecazaak zelf mee omgaat. Wij huren bijvoorbeeld beveiligers in en de supporters zijn hier welkom", zegt bedrijfsleider Lennard Hamersveld. "We hebben dit gisteren met elkaar besproken en zijn tot deze conclusie gekomen."Er kunnen maar zo'n vierhonderd uitsupporters per wedstrijd terecht in stadion De Oude Meerdijk. De vrees is dat bijvoorbeeld met wedstrijden tegen de grotere clubs er meer supporters meekomen die het stadion niet in mogen. Die groep zou richting het centrum van Emmen kunnen trekken.De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en het Hongaarse Frencváros staat nog op het netvlies in Emmen. Na die wedstrijd in het stadion in Emmen ontstonden rellen op het Raadhuisplein."Ik vind het jammer dat dit als voorbeeld genomen wordt", zegt Jan Dirk Huising van ondernemersvereniging Vlinderstad Emmen. "De meeste relschoppers waren van Hongaarse afkomst. En ik denk dat zulke dingen die gebeuren bij voetbalwedstrijden in het verleden liggen.""Als ik kijk naar Groningen, Leeuwarden en andere grote steden...", vervolgt Huising. "Daar hebben ze zoveel ervaring met het in de hand houden van supporters. Ik vertrouw in de directie van FC Emmen, politie, brandweer en in gemeente dat dat helemaal goedkomt.""Dat de angst bij sommigen bestaat, dat zal vast zo zijn. Maar of het zo dramatisch is als geschetst, vraag ik mij wel af", besluit Huising. "We moeten het niet bagatelliseren, maar we moeten er juist ook van genieten. We moeten trots zijn dat FC Emmen eredivisie speelt."Huising geeft aan dat Vlinderstad gaat kijken hoe er om wordt gegaan met eventuele koopzondagen die samenvallen met thuiswedstrijden. Tot nu toe is dat alleen bij de wedstrijd FC Emmen - FC Groningen.Afgelopen dinsdag werden horecaondernemers op het gemeentehuis bijgepraat op een bijeenkomst in het gemeentehuis. Hier is volgens burgemeester Van Oosterhout een misverstand ontstaan."Ik wist niets van die bijeenkomst af, afgelopen dinsdag", aldus Van Oosterhout. Volgens hem is het verzoek om terughoudend te zijn wél vanuit de horeca gekomen. "De afdeling Emmen van Koninklijke Horeca Nederland wilde gelijk om tafel na de promotie. Zij hebben dit verzoek nadrukkelijk neergelegd.""Er zijn echt horeca die niet op de uitsupporters zitten te wachten en die zelfs zeggen: ik doe mijn terras dicht als zij komen", vervolgt Van Oosterhout. "FC Emmen-supporters: het is prima als zij een biertje willen doen in de stad. Van harte welkom. Het gaat hier om de uitsupporters."De eerste drie thuiswedstrijden zijn aangemerkt als risicowedstrijden, om te wennen aan de nieuwe situatie. Uitsupporters kunnen alleen het stadion in als ze met een speciale bus naar Emmen komen.De gemeente Emmen en de voetbalclub kijken samen hoe ze de veiligheid rondom het stadion kunnen verbeteren. Er worden meer bewakingscamera's opgehangen en er komt een nieuw toegangssysteem. Bovendien komt er voor de bussen met uitsupporters een grotere bussluis. Daarmee wordt voorkomen dat de supporters overal naartoe kunnen. Vanuit de bussluis lopen ze meteen naar het speciale uitvak in het stadion.