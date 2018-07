De Drenten in de Vierdaagse hebben allemaal hun medaille binnen

NIJMEGEN - Het zit er voor iedereen op: de Nijmeegse Vierdaagse. De 102e editie van de Vierdaagse is door 41.006 wandelaars uitgelopen.

Een van hen is de 11-jarige Nina van Leuveren uit Meppel. Samen met haar vader deed ze mee. "Ik heb het gehaald", roept ze trots. "Het was nog best moeilijk deze laatste dag. Er was één vervelend stuk dat best lang duurde. Daar was even niemand om ons op te vrolijken."Op de meeste stukken langs de route staan allemaal mensen de wandelaars aan te moedigen. "Het publiek doet echt heel veel", vertelt Nina. "Iedereen juicht voor je. Je krijgt zoveel aandacht."Gisteren had Nina nog last van de kleermakersspier. "Die heb ik met heel veel pijn en moeite laten herstellen", zegt ze. "Ze gingen er flink in knijpen, maar nu is het goed. Ik heb alleen nu last van mijn schouder, maar voor de rest is het allemaal prima." Nina liep samen met haar vader, die de eindstreep ook haalde. Als het aan Nina ligt, gaat ze vaker meelopen. "Volgend jaar sowieso weer!"Misschien heb je ze de afgelopen dagen wel gezien, de vlogs van Jeroen Broekman en Arie Pater uit Pesse. Ook zij hebben de Vierdaagse helemaal uitgelopen. In hun laatste vlog zie je hoe dat ging.Onze RTV Drenthe-collega Karin Mulder deed ook mee en ook zij heeft de medaille gekregen. "Je merkt bij de deelnemers vooral opluchting, de rest is lekker aan het feestvieren", vertelt ze. "Het ging vandaag erg goed. Ik geloof dat ik een van de weinigen ben zonder blaren."