Brand in fietsenstalling 't Beurtschip in Smilde De brand ontstond in een fietsenstalling (foto: Van Oost Media)

SMILDE - In een fietsenstalling van het woonzorgcomplex 't Beurtschip aan de Stuurboord in Smilde is afgelopen nacht brand uitgebroken.





Het vuur zorgde voor rookontwikkeling in de hal van het pand. Enkele woningen werden ontruimd en een aantal bewoners werd opgevangen in woonzorgcentrum de Driemaster in de Beatrixstraat. Eén vrouw had ademhalingsproblemen door ingeademde rook.De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is niet bekend.