Aangifte oud-marinier voor smaad om De Punt

DE PUNT - Een oud-marinier gaat advocaat Liesbeth Zegveld aanklagen voor smaad en laster vanwege het proces rond het optreden van de militairen bij de treinkaping bij De Punt. Hij is het zat dat de gijzelnemers in een slachtofferrol worden geplaatst en hoopt dat zijn voormalige collega's zijn voorbeeld volgen. Vandaag doet hij aangifte.

In een interview met De Telegraaf zegt de 61-jarige Jannes de Jong begrip te hebben voor de Molukse zaak. "Maar toen ik over de rechtszaak en de eis tot schadevergoeding hoorde, dacht ik: 'Hoe haal je het in je hoofd?' Die mensen waren daders, terroristen." De Jong was zelf betrokken bij de bevrijdingsactie van de basisschool in Bovensmilde, waar in 1977 gelijktijdig een gijzeling plaatsvond.In een proces tegen de Staat probeert Zegveld namens de nabestaanden van twee doodgeschoten treinkapers te achterhalen wat er precies is gebeurd en of er een instructie was om alle kapers te doden.