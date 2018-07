Vrijwilligersgebrek nekt jongerenstichting Catch in Emmen

EMMEN - Het Emmer vrijwilligersproject Catch uit Angelslo stopt ermee. Dit weekend worden de laatste diensten gedraaid. Aanstaande maandag gaan de deuren aan de Statenweg, drie jaar na de opening, definitief dicht.

Dit meldt projectleider en initiatiefnemer Kadir Arslan, de enige betaalde kracht van Catch. Een gebrek aan vrijwilligers nekt de organisatie."We hebben minimaal tien vrijwilligers nodig plus een coördinator. Momenteel hebben we er nog maar drie. De rest heeft de afgelopen tijd een baan gevonden of gaat studeren. Elke zomer vertrekken er vrijwilligers maar dit is dramatisch. Met de bestaande mensen kunnen we het simpelweg niet meer aan. We hebben de gemeente gevraagd of zij wilden helpen bij het aantrekken van betaalde krachten, maar dat lukte niet. Ook aan geschikte vrijwilligers konden ze ons niet helpen", aldus Arslan.De organisatie heeft als doel jongeren een nieuwe kans in de samenleving te bieden en is zeven dagen per week open. Jongeren kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een praatje, huiswerkbegeleiding, sollicitatietraining of voor hulp bij persoonlijke problemen.Op korte termijn een groot aantal vrijwilligers aantrekken is volgens de organisatie niet realistisch. Via een oproep op Facebook doet de Stichting Catch toch een poging. Het is een ultieme poging, waar Arslan weinig vertrouwen in heeft."Je krijgt emotioneel nogal wat voor je kiezen als je hier werkt. Je moet dus sterk in je schoenen staan. Dat soort mensen is niet makkelijk te vinden. Wij leiden onze vrijwilligers dan ook grondig op. Dat kost tijd en door gebrek aan mensen is dat ook weer een probleem."De sluiting van Catch is, zo stelt Arslan, vooral een klap voor de tientallen jongeren die er dagelijks over de vloer komen. "Ze kwamen bij ons met problemen en wij brachten ze in contact met andere organisaties. Uit zichzelf zetten ze die stap meestal niet. We vormden een soort brug zou je kunnen zeggen. Ik ben bang dat dit in Angelslo overlast gaat opleveren. Ik baal daar stevig van maar wij kunnen echt niet meer verder."Vorig jaar had Stichting Catch nog plannen om uit te breiden in onder meer Bargeres en andere wijken. De gemeente werd daarvoor vergeefs om 500.00 euro subsidie gevraagd. Doodzonde, noemt Kadir Arslan de sluiting van Stichting Catch. "Drie jaar werk weggegooid. Ik voel me echt heel rot en emotioneel", besluit hij.