Dit weekend in de Drentse natuur: 21 en 22 juli

Lekker wandelen over de heide met Natuurmonumenten of met Staatsbosbeheer bij het Boomkroonpad. Of ga je mee vlinders zoeken met Stichting het Drentse Landschap. Er staat weer een mooi weekend voor de boeg. Vergeet je niet in te smeren, neem genoeg water mee en trek lekker de Drentse natuur in.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan op de ROEG! agenda Toe aan een leuke wandeling? Dan moet je zaterdag naar het Dwingelderveld. Samen met een gids van Natuurmonumenten loop je langs de kleurrijke heide. Het is daar momenteel heel mooi, omdat het Dwingelderveld in juli een roze gloed heeft. De wandeling begint om 11.00 uur en start vanaf het bezoekerscentrum. Meer informatie vind je hier Op zoek naar vlinders in het Doldersummerveld, Een gids van Stichting het Drentse Landschap neemt je mee. De excursie begint om 13.30 uur en duurt ongeveer tweeënhalf uur. Deelname is gratis, maar honden mogen niet mee. Meer informatie vind je hier Dit weekend kun je zowel met Staatsbosbeheer als met Natuurmonumenten op zoek naar reeën. Pak om 19.00 uur de fiets om met een gids van Staatsbosbeheer reeën te zoeken de Hondsrug. Meer informatie over deze tocht vind je hier De tocht van Natuurmonumenten begint iets later, om 20.30 en is te voet. Samen met een gids ga je op zoek in het Dwingelderveld. Meer informatie over deze wandeling vind je hier Vergeet de wereld even met deze heerlijke zondagwandeling, geschikt voor het hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer neemt gezinnen mee op pad en laat allerlei wetenswaardigheden zien van het bos. Door het jaar heen zijn er verschillende thema's, afhankelijk van het seizoen. De wandeling op zondag begint om 12.00 uur en start bij het Boomkroonpad.Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.