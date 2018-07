Hittegolf in aantocht: 'Veel zonneschijn en tropische temperaturen boven de 30 graden'

ASSEN - We kunnen ons vanaf maandag opmaken voor een hittegolf. Dat zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Ik verwacht vanaf dinsdag dagelijks veel zonneschijn en tropische middagtemperaturen boven de 30 graden. Maar omdat de temperaturen de hele week boven de zomerse waarden van 25 graden uitkomen, start de hittegolf eigenlijk komende maandag al. Je spreekt van een hittegolf als er tenminste vijf dagen achtereen zijn met temperaturen boven de 25 graden waarvan er 3 boven de 30 graden uitkomen", aldus Van der Zwaag.Volgens de weerman van Noorderweer is er alleen rond het midden en einde van volgende week een bui mogelijk. "​Zoals de weerkaarten er nu bij liggen zorgt een westelijke wind volgend weekend voor tijdelijke afkoeling en dat gaat waarschijnlijk ook gepaard met enkele (onweers)buien", zegt de weerman.Dat het al zo lang droog, warm en zonnig is in onze provincie, heeft volgens Van der Zwaag dit keer niets te maken met de klimaatverandering die gaande is."De gordel van hoge windsnelheden op 8-10 kilometer hoogte, de zogenoemde straalstroom, is al tijden afgebogen en loopt via IJsland naar het noorden. Dit jaar is de luchtdruk in de bovenlucht daarom al maanden hoog boven Scandinavië en het Noorden van de Noordzee. Dat is de voeding voor hoge luchtdruk, ook aan de grond, waardoor alle buien en regenstoringen met een grote boog om Nederland gaan."De laatste regionale hittegolf in Drenthe dateert van juli 2015. Op 2 juli kwam de maximumtemperatuur op het KNMI-station Hoogeveen toen uit op 35,2 graden.