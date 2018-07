Soort van de maand: de linde in cijfers

In de maand juli is de linde de soort van de maand. Samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en Natuur en Milieufederatie Drenthe zetten we de boom in het zonnetje. Vandaag de linde in cijfers.

Wereldwijd zijn er ongeveer 24 soorten lindes. In de Europa groeien er vijf. Dat zijn de winterlinde, de zomerlinde, de zilverlinde, de Kauskische linde en de Hollandse linde. De laatste is een kruising tussen de zomer- en de winterlinde.Een linde wordt zo'n 24 tot 37 meter hoog en de omtrek van zijn stam is zo'n zes tot negen meter. De bladeren zijn zes tot tien centimeter. Gemiddeld wordt de boom driehonderd tot vierhonderd jaar oud.De oudste linde van Nederland is waarschijnlijk de linde van Sambeek in het Brabantse Boxmeer. Sommige mensen beweren dat de boom al meer dan duizend jaar oud is, maar deskundigen houden het op vierhonderd tot vijfhonderd jaar. Wat wel zeker is, is het dat het de dikste linde van Nederland is. De omvang van zijn stam is 775 centimeter. Eén van de oudste lindes van Drenthe staat in Emmen Een kubieke meter vers hout van de linde weegt ongeveer 1.000 kilo. Is het hout gedroogd, dan wordt het gewicht minder en weegt het 560 kilo per kubieke meter.In 260 van de 403 Nederlandse gemeenten staat een lindeboom die symbool staat voor de geboorte van prinses Amalia. De linde werd gegeven door Staatsbosbeheer en werd geplant tijdens de Nationale Boomfeestdag.Elke week heeft IVN Regio Noord een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Meer natuurnieuws voor kinderen vind je op ROEG! Junior of like de Facebookpagina van ROEG! Junior. Elke boom is anders. Je hebt natuurlijk verschillende soorten bomen, die zijn sowieso anders. Anders van vorm, andere bladeren, andere kleur, andere stam, enzovoort.Maar ook bomen van dezelfde soort zijn allemaal verschillend. Zo kan de linde in het park bij jou om de hoek er heel anders uit zien dan de linde in de laan bij oma.Om er zeker van te zijn dat je bent wie je bent moet je je soms identificeren met bijvoorbeeld een paspoort. Voor een boom kun je ook een paspoort maken zodat je de boom altijd weer kunt terugvinden en herkennen. Of dat iemand anders de boom aan de hand van het paspoort kan vinden.Maak van een boom die je leuk vindt een bomenpaspoort. Als je een linde in de buurt hebt staan, is het leuk om deze te kiezen. Maar een andere boom mag natuurlijk ook.Je kan hiervoor zelf een boekje vouwen van papier, waar je allerlei dingen inzet. Zoals de locatie van de boom, hoe dik-ie is, hoe hoog-ie is, wat voor soort boom het is (of verzin zelf een leuke naam), maak ook een tekening van de boom, schrijf bijzonderheden op waar de boom aan te herkennen is en je kunt ook een afdruk van de schors maken.Het maken van een afdruk van de schors doe je als volgt: je houdt een vel papier tegen de schors van de boom. Met waskrijt, houtskool of een potlood met een stompe punt kras je over het papier. Op het papier krijg je dan de afdruk van de schors.Op internet zijn allerlei bomenpaspoort boekjes te vinden: deze kun je natuurlijk ook printen! Maar leuker is om je eigen boekje te maken!