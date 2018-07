Deel dit artikel:











Koninklijke onderscheiding voor 'Haïti-vrijwilliger' Marijke Zaalberg De 71-jarige Marijke Zaalberg is al 20 jaar vrijwilligster op Haïti (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

BEILEN - De 71-jarige Marijke Zaalberg uit Beilen is vanochtend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ze krijgt de koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange vrijwilligerswerk in Haïti. In 1998 richtte zij de Stichting naar School in Haïti op. Ze is twintig jaar later nog steeds voorzitter, projectleider en vrijwilliger bij de stichting.



"De school is begonnen in de woonkamer van een huurhuis en inmiddels uitgegroeid tot een school met vier etages en een aantal kleuterklassen. Het gemiddelde aantal leerlingen varieert tussen de 800 en 1.000 per jaar. Inmiddels is er een tweede school met kindertehuis gerealiseerd", aldus burgemeester Mieke Damsma van de gemeente Midden-Drenthe.



Zaalberg houdt zich als vrijwilliger ook bezig met de jaarlijkse langeafstandsfietstocht The Ride on Education. Dankzij donaties en giften zijn vorig jaar huizen gebouwd en gegeven aan ouders van schoolkinderen, die tijdens de orkaan Matthew dakloos zijn geraakt. De huizen zijn aardbeving- en orkaanbestendig gebouwd.



Zaalberg woont en werkt al 23 jaar op Haiti. In december bestaat de stichting twintig jaar. Na het uitreiken van de onderscheiding fietst Zaalberg 580 kilometer mee met The Ride on Education.