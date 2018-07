Hurry-Up geeft proefspeler Azenha contract

HANDBAL - Tiago Azenha is de nieuwste aanwinst van Hurry-Up. Na een proefperiode heeft de Portugees zijn handtekening onder een jaarcontract gezet.

De afgelopen week was de 24-jarige opbouwspeler op proef in Zwartemeer. Op de training maakte Azenha, een intelligente speler met een pass, een goede indruk. Hij komt over van eerste divisionist Sporting da Horta uit Portugal.Na speler/trainer Tim Remer, René Jaspers, Harm Meijer en de Spanjaard Javier Bebeta Navarro is Azenha de vijfde nieuweling van Hurry-Up. Daartegenover staat onder meer het vertrek van opbouwspelers Vaidas Trainavicius (Aalsmeer) en Alexander von Eitzen (DHK Flensborg, derde Bundesliga).De toekomst van proefspelers Jan Sega en Lukas Simanavicius is onbekend. Ook de doelmannen werkten een trainingsstage af in Drenthe. Laatstgenoemde werd zaterdagochtend door zijn agentschap opnieuw aangeboden op internet.