Bas Dost blijft toch bij Sporting Portugal Bas Dost blijft Sporting trouw (foto: EPA/Pedro Sarmento Costa)

VOETBAL - Bas Dost blijft Sporting Portugal trouw. De 29-jarige oud-spits van FC Emmen wilde zijn contract bij de Portugese topclub laten ontbinden nadat hij in mei tijdens een training was aangevallen door hooligans, die teleurgesteld waren in de prestaties van hun club. Bij de vechtpartijen op het veld liep Dost een flinke hoofdwond op.









Dost liet bondscoach Ronald Koeman in april weten zich niet langer beschikbaar te stellen voor Oranje, omdat hij zich niet gewaardeerd voelde. De lange aanvaller kwam tot achttien interlands en scoorde één keer. In Portugal loopt hij één op één: 61 doelpunten in 61 wedstrijden. De spits, die vorig seizoen 27 keer scoorde in de competitie, heeft na een gesprek met de nieuwe voorzitter Sousa Cintra en de nieuwe trainer José Peseiro besloten alsnog te blijven. Dost zette vandaag zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot 2021 aan Sporting Portugal verbonden houdt.Naar aanleiding van de zware incidenten op de training besloten trainer Jorge Jesus en spelers Rui Patricio en William Carvalho te vertrekken. Naast Dost lieten ook Gelson Martins en Bruno Fernandes weten hun contract te willen beëindigen. Sporting stelde Sinsia Mihajlovic aan als opvolger van Jesus, maar voorzitter Sousa Cintra stuurde de Serviër al na negen dagen weg.Dost liet bondscoach Ronald Koeman in april weten zich niet langer beschikbaar te stellen voor Oranje, omdat hij zich niet gewaardeerd voelde. De lange aanvaller kwam tot achttien interlands en scoorde één keer. In Portugal loopt hij één op één: 61 doelpunten in 61 wedstrijden.