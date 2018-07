Uitslaande brand verwoest boerderij in Drouwenerveen [update]

DROUWENERVEEN - Een boerderij aan de Hoofdstraat in Drouwenerveen is vanmiddag in vlammen opgegaan. Omliggende percelen liepen, ondanks de droogte, geen gevaar volgens de Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

De brandweer, die met meerdere korpsen uitgerukt was, heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven. Er waren tijdens de brand geen personen aanwezig in de boerderij. Wel zijn mensen behandeld voor het inademen van rook."Er was veel materiaal ter plaatse vanwege de omvang van de brand. Het aanvoeren van water was geen probleem, maar we hadden daar wel alle ruimte voor nodig. Groot watertransport zorgde voor de aanvoer van water. We hebben dus geen last gehad van de droogte", laat een woordvoerder van de VRD weten.De woordvoerder meldt dat de boerderij als verloren kan worden beschouwd. "De paarden, die aan de achterzijde van de boerderij stonden, zijn eruit gehaald en hebben het voor zover ik weet overleefd."De oorzaak van de brand is niet bekend.