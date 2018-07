Deel dit artikel:











Varenhorst en Bouter stunten op EK beachvolleybal Christiaan Varenhorst (links) en Jasper Bouter plaatsen zich voor de kwartfinale (foto: ANP/Ronald Speijer)

BEACHVOLLEYBAL - Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen en Jasper Bouter hebben bij het Europees kampioenschap voor een verrassing gezorgd.

Het Nederlandse duo won vanmiddag in de achtste finales in Apeldoorn van het Poolse duo Piotr Kantor en Bartosz Losiak: 15-21 21-16 15-10. Kantor en Losiak staan op de wereldranglijst op de eerste plaats, voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.



Varenhorst en Bouter, die als negende zijn geplaatst bij het EK, nemen het later vandaag op in de kwartfinale op tegen de Noren Anders Mol en Christian Sorum.