Video: dronebeelden van een extreem vroege graanoogst

LOON - De graanoogst is deze zomer enorm vroeg begonnen vanwege het warme en droge weer. Akkerbouwers lopen twee, soms wel drie weken voor op schema.

In enkele landbouwgebieden in Europa is de graan- en grasoogst zelfs in gevaar, schrijft Boerderij.nl . De Baltische Staten, delen van Polen, Duitsland, Frankrijk en de Benelux hebben te maken met soms extreme droogte waarbij in sommige gebieden de begroeiing verschrompelt.Overal in Drenthe zijn de combines druk in de weer. Zo ook bij een boer uit Loon. Dat is door RTV Drenthe-medewerker Fred van Os op beeld vastgelegd met behulp van een drone.