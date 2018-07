Deel dit artikel:











Ouderwets oogsten in Gees Ouderwets oogsten in Gees (foto: RTV Drenthe) De triticale moet van het land (foto: RTV Drenthe) (foto: RTV Drenthe) (foto: RTV Drenthe)

GEES - Ze gingen zo'n zestig jaar terug in de tijd. Hobbyboeren Jan Oost en Jaap Euving hebben op de ouderwetse manier de triticale, een kruising van rogge en tarwe, van het land gehaald.

De twee mannen hebben de triticale afgelopen voorjaar gezaaid. "We vinden het gewoon leuk om dit een keer op de ouderwetse manier te doen", zegt Euving. "Vroeger als klein jongetje zag ik mijn vader dit op deze manier doen, dat is toch mooi dat we het nu zelf doen."



Door het op deze manier te doen, zijn de mannen veel langer bezig dan normaal. Maar dat nemen ze graag voor lief. Wel staat er een combine klaar voor als het oude machientje er mee ophoudt. "Ja, het moet vandaag wel van het land, ik heb geen zin om volgende week weer aan de gang te gaan", zegt Euving lachend.



Het graan wordt trouwens op 1 september tijdens de Fly-in in Gees gedorst.