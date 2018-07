Deel dit artikel:











Korenveld vliegt in brand tijdens oogsten Tijdens het combinen ontstond de brand (foto: Persbureau Meter)

WITTEVEEN - In een korenveld aan de Brokweg in Witteveen is vanmiddag brand ontstaan tijdens het oogsten.

Dat kon gebeuren doordat vonkjes vanuit de combine de grond raakten en het graan kurkdroog is. De brandweer kreeg het vuur vrij vlot onder controle.