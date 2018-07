Deel dit artikel:











FC Emmen klopt competitiegenoot FC Groningen in Rolde De wedstrijd trok drieduizend toeschouwers (foto: Van Oost Media) Drinkpauze tijdens de wedstrijd (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) Doelpuntenmaker Anco Jansen (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Onder toeziend oog van drieduizend toeschouwers in Rolde heeft FC Emmen competitiegenoot FC Groningen geklopt: 1-0. Het was voor het eerst dat beide ploegen uit het Noorden als eredivisionisten tegen elkaar oefenden.

Geschreven door Stijn Steenhuis

FC Emmen-trainer Dick Lukkien had de Kroatische proefspits Bora Miklic ook tegen competitiegenoot FC Groningen in de voorhoede geposteerd. Al na een veertien minuten spelen haalde de oefenmeester Miklic naar de kant met een blessure en kwam Cas Peters, terugkerend na een blessure, in het veld.



Meeste balbezit voor Emmen

In een aantrekkelijk duel kregen beide ploegen goede kansen het net te vinden, maar hielden doelmannen Scherpen en Padt hun goal tachtig minuten lang schoon. In een groot deel van de wedstrijd had FC Emmen, waar nieuweling Carner Cavlan in de basis startte, het meeste balbezit.



Strafschop

In de slotfase maakte Anco Jansen het enige doelpunt van de wedstrijd. Na een overtreding op invaller Luciano Slagveer benutte de veldleider van FC Emmen de strafschop.



Het treffen tussen de eredivisionisten kan als pikant worden omschreven, omdat naast Lukkien een hoop selectiespelers van FC Emmen een verleden hebben bij de opponent uit Groningen. Daarnaast komen de oefenpartners elkaar dit seizoen twee keer tegen in de competitie.



FC Twente

Aanstaande woensdag oefent FC Emmen tegen het naar de eerste divisie gedegradeerde FC Twente. Op 12 augustus debuteren de rood-witten in Den Haag in de erevisie. Om 12:15 is thuisploeg ADO Den Haag de allereerste tegenstander op het hoogste niveau.