Sproeiverbod in steeds groter deel van Drenthe

EMMEN/COEVORDEN - Na de waterschappen Hunze en Aa's en Drents Overijsselse Delta heeft ook waterschap Vechtstromen een beregeningsverbod afgekondigd in een deel van het gebied.

Vechtstromen heeft een verbod ingesteld voor het sproeien van akkers met grondwater op negen plekken in Zuidoost-Drenthe.Het gaat om de Oosterholten bij Orvelte, het Sleenerzand bij Sleen, de Geesterstroom bij Gees en de Aalderstroom, Klencke en Stroeten tussen Zweeloo en Oosterhesselen. Verder geldt het beregeningsverbod voor de omgeving van Dalerpeel en Schimmelarij, Koelveen bij Schoonebeek en het Bargerveen bij Weiteveen.In totaal gaat het om zo'n achtduizend hectare met kwetsbare natuur die volgens waterschap Vechtstromen afhankelijk is van water uit de ondiepe ondergrond. Het beregenen met grondwater is verboden om onherstelbare schade aan de natuur door de droogte te voorkomen.Het was al verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor het sproeien in Zuidoost-Drenthe en een deel van Overijssel waar geen wateraanvoermogelijkheden, zoals de Hoogeveense Vaart en het Oranjekanaal, zijn. Ook heeft Vechtstromen een verbod ingesteld voor het gebruiken van water uit alle vijvers in het gebied.Het waterschap in Zuidoost-Drenthe en een deel van Overijssel vraagt begrip van de inwoners van het gebied. "Alleen op deze manier kunnen wij samenwerken om onherstelbare schade aan het gebied waar u woont, leeft, werkt en recreëert te beperken."Omdat het de komende twee weken droog lijkt te blijven, verwacht Vechtstromen dat het binnenkort een algeheel verbod op het sproeien van grond- en oppervlaktewater moet instellen.Gisteren kwam ook waterschap Drents Overijsselse Delta met een verbod op sproeien met oppervlaktewater in delen van Zuidwest-Drenthe en Overijssel.Voor het Drentse Deel van de Veenkoloniën stelde waterschap Hunze en Aa's maandag al een beregeningsverbod in.Waterschap Noorderzijlvest laat weten dat het nog weinig maatregelen heeft moeten treffen tegen de droogte. Het gebied van dat waterschap, waar een deel van Noord-Drenthe onder valt, heeft relatief gezien het minste neerslagtekort van ons land.