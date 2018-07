Deel dit artikel:











Het Noorden heeft vakantie: campings stromen vol De campings in de provincie stromen vol (foto: Pixabay.com)

ECHTEN/ZWINDEREN - Wie nog geen vakantie heeft geboekt en de komende weken wil kamperen in Drenthe, komt bedrogen uit.

Geschreven door Janet Oortwijn

Door het mooie weer stromen de campings vol. "We moeten nu zo'n vijftien keer per dag 'nee' verkopen aan mensen die vragen of wij nog plek hebben", zegt Jenneke Quaak van Camping Bosbad Zwinderen. "We staan sowieso tot 6 augustus helemaal vol."



Kleinschalig

De camping in Zwinderen heeft 42 plekken. "We horen altijd het mensen dat kleinschalige op onze camping mooi vinden", aldus Quaak, die de camping vijf jaar geleden samen met haar man kocht. "Dus wij denken voorlopig nog niet aan uitbreiden."



Recron, de branchevereniging voor recreatieondernemers, heeft geen exacte cijfers, maar krijgt wel signalen dat het drukker en voller is dan voorgaande jaren. "Voor ons is dit mooie weer echt een feestje",, zegt Jurriaan Klein van vakantiepark Westerbergen. "Vandaag is een drukke dag, want dan komen de mensen voor de camping aan."



Toch denkt Klein dat toeristen niet speciaal in Nederland blijven voor het mooie weer. "Ik denk wel dat de mensen die nu in het buitenland zitten waar het regent, denken: volgend jaar blijven we toch in Nederland."



'Beste voorjaar ooit'

"We hebben nog nooit zo'n mooi voorjaar gehad", zegt Klein. "Er waren veel mensen die een weekendje weg wilden en dan naar de camping gingen."



Quaak: "Het is lastig te peilen of het goede voorjaar komt door goede marketing of door het weer, maar het weer heeft er wel zeker aan bijgedragen.



'Boffen'

"Het is hier super mooi", zegt een bezoekster van Camping Bosbad Zwinderen. "We hoeven helemaal niet naar het buitenland toe, met dit weer. Het stond al wel op de planning om hierheen te gaan hoor, hier boffen we mee."



Mocht er nog wel plek in de buurt van Zwinderen zijn op campings, dan verwijst Quaak toeristem door naar de concurrentie. "Het is geen concurrentie als wij vol zitten", lacht ze. "Dan zijn het collega's."