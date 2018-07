Deel dit artikel:











Grote rand bij keukenzaak in Emmen [update] Rond half zeven brand de brand uit (foto: De Vries Media) Brand bij Keuken Kampioen in Emmen (foto: Van Oost Media) Meerdere brandweerkorpsen zijn uitgerukt (foto: De Vries Media) Brandweerlieden gaan het bedrijfspand in (foto: De Vries Media) De binnenbrand is nog niet onder controle (foto: De Vries Media)

EMMEN - In het pand van keukenzaken Keuken Kampioen en Keuken Design in Emmen woedt een grote brand.

De brand bij het bedrijf aan de Cornelis Houtmanstraat op een industrieterrein werd rond half zeven ontdekt. "Een voorbijganger zag rook uit een openstaande deur en uit roosters komen", zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD).



Hitte

Volgens getuigen is de brand uitgebroken in het deel van het bedrijfspand waar Keuken Design gevestigd is. De VRD-woordvoerster zegt dat de brandweer de vuurhaard in het pand inmiddels gevonden heeft. Het vuur is nog niet onder controle. "Omdat de situatie binnen niet helemaal overzichtelijk is, is opgeschaald naar grote brand. Dat heeft ook met de hitte in en buiten het pand te maken."



Dak wordt natgehouden

Behalve de brandweer uit Emmen, zijn ook korpsen uit Sleen, Emmer-Compascuum, Schoonoord en Klazienaveen uitgerukt om het vuur te bestrijden. Brandweerlieden kunnen niet naar de bovenverdieping in het pand vanwege de hitte. Het dak van het gebouw wordt aan de buitenkant nat gehouden met behulp van een hoogwerker.



Aan de buitenkant van het pand is alleen rook te zien. Over de oorzaak is nog niks bekend.