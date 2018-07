Varenhorst en Bouter uitgeschakeld op EK beachvolleybal

BEACHVOLLEYBAL - Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen en Jasper Bouter hebben zich niet geplaatst voor halve finale van het EK beachvolleybal.

Het duo ging in Apeldoorn in de kwartfinale onderuit tegen de Noren Anders Mol and Christian Sørum: 1-2 (13-21 21-16 11-15).Varenhorst en Bouter verrasten eerder op zaterdag nog met een zege op Piotr Kantor en Bartosz Losiak, de Poolse nummers één van de wereldranglijst.Ook voor het Nederlandse duo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen is het EK voorbij. Ze verloren in de kwartfinale van de Letten Aleksander Samoilovs en Janis Smedins: 1-2 (21-13 20-22 10-15).