Hoosbui overspoelt Hoogeveen en omgeving

Even op de fiets door het water in Alteveer (foto: Persbureau Meter)

ALTEVEER - Als een donderslag bij heldere hemel brak vanavond de hemel open boven een deel van Zuidwest-Drenthe. Na weken van droogte viel er een flinke plensbui.

In Alteveer kon de riolering het vele water niet aan, waardoor de straten blank stonden. In korte tijd viel in de regio Hoogeveen zo'n 25 millimeter water.Het bleef niet alleen bij regen, het onweerde en hagelde ook korte tijd.Elders in de provincie bleef het - voor zover bekend - droog of viel slechts een klein buitje.