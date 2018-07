Hoe overleef ik de Fiets4Daagse? Vijf tips!

ASSEN - Het is warm. En het wordt de komende week nog warmer. Wie morgen mee gaat fietsen in de Drentse Fiets4Daagse (DF4D) moet rekening houden met een aantal dingen, om de fietstochten vol te kunnen houden.

En dat begint al bij de inschrijving. Onze eerste tip: Schrijf je online in! Vanmiddag gaat de inschrijving van start en de organisatie verwacht dat het druk gaat worden. Om te voorkomen dat je urenlang in de rij moet staan, kun je je aanmelden voor een, twee, drie of vier dagen fietsen op Fiets4daagse.nl De weersverwachtingen voor de DF4D zijn goed. "Het wordt prima fietsweer, daar hoeven we ons dit jaar geen zorgen over te maken", aldus Jan Broertjes, voorzitter Drentse Fiets4Daagse."Omdat het de eerste dagen rond de 30 graden belooft te worden, zal de WMD bijspringen en alle deelnemers voorzien van voldoende water."En dat brengt ons bij tip twee: ga zelf ook van start met genoeg water bij je! Tijdens het fietsen kun je door te zweten ongemerkt meer vocht verliezen dan je gewend bent, en het is belangrijk dit op tijd weer aan te vullen. Denk er dus om dat je niet pas drinkt als je dorst hebt. Dus: drinken, drinken, drinken!Vanwege de warmte is het ook extra belangrijk om goed te bedenken wat je aantrekt. Tip drie: luchtige kleding en bedek je hoofd tegen de felle zon! Korte mouwen of geen mouwen, een korte broek, dat voelt natuurlijk fijn, maar je huid is dan wel kwetsbaarder voor schadelijke UV-straling. Een luchtige lange broek is dan misschien een betere keuze. Een petje, bandana, hoed, hoofddoek of natuurlijk een fietshelm mag ook niet ontbreken!En die UV-straling. Tja, dat is natuurlijk tip vier: smeren! Smeer je in met een hoge factor zonnebrandcrème. En vergeet niet dit gedurende de dag een paar keer opnieuw te doen.De inwendige mens heeft natuurlijk meer nodig dan alleen water. Wat kun je nu het beste eten voor je een heel eind gaat fietsen? Tip vijf: ontbijt gezellig mee met de andere deelnemers! Broodjes, beleg, jus d’orange, een gekookt eitje, het kan niet op. Ook dit jaar is er een gezamenlijk ontbijt voor alle deelnemers.Met de bovenstaande vijf tips zou je al een heel eind moeten komen. Wil je nu echt helemaal geen risico nemen dan krijg je deze tip er nog gratis bij: zorg dat je fiets in orde is en van top tot teen nagekeken voor je op pad gaat. Neem een bandenplaksetje mee en zorg dat je weet hoe je je ketting er weer op moet leggen. Veel fietsplezier!