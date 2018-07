Zijspancoureur Matthijssen opnieuw Europees kampioen

MOTORSPORT - William Matthijssen is in Werlte voor de zesde keer Europees kampioen zijspannen geworden. De coureur uit Alteveer was veruit de sterkste op het Duitse circuit.

Het was voor hem ook de eerste keer dat hij kampioen werd op een Duitse baan. "Dat maakt het voor mij heel speciaal. Winnen in het hol van de leeuw, want de Duitse rijders zijn altijd mijn grootste concurrenten", zegt Matthijssen tegen RTV Noord Matthijssen won samen met bakkeniste Sandra Mollema z'n eerste drie series. De vierde heat leverde een derde plaats op. Hij eindigde daardoor in punten gelijk met Markus Venus.Er moest vervolgens geloot door 'kop of munt' welke combinatie de beste startpositie in de eindstrijd kreeg. Die was voor het Drents-Groningse duo. Vanuit de binnenkant van de baan pakten ze kopstart en kwamen als eerste de bocht uit. Na vier ronden konden de fans 'Schade Deutschland alles ist vorbei' zingen.