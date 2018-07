ROLDE - Het bronzen beeld De Vreugdedans van Kees Verkade is afgelopen vrijdagnacht gestolen uit de Hertenkamp in Rolde.

Het beeld stond sinds 2007 in het Hertenkamp aan de Burgemeester Reyndersstraat. In het verleden is het beeld meerdere keren vernield, toen het nog op de Brink in Rolde stond.