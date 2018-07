Live: de Grote Prijs van Concours Hippique De Wolden

Deel dit artikel:











PAARDENSPORT - De Grote Prijs van de 14e editie van het CH De Wolden is op dit moment aan de gang. Het paardensportevenement is hier live te volgen via een livestream.









- CH De Wolden verbetert accommodatie en verhoogt prijzengeld Bekende ruiters als Jeroen Dubbeldam, Jur Vrieling, Albert Zoer uit Echten en Daan van Geel uit Gees staan aan de start van het concours hippique in Veeningen. De winnaar neemt uiteindelijk 10.000 euro mee naar huis.