Verkeersregelaars ingezet bij zwemplas in Gasselte Sinds vandaag worden verkeersregelaars ingezet (foto: Sava Verkeersregelaars BV)

GASSELTE - Door het mooie weer is het zo druk bij zwemplas het Gasselterveld in Gasselte dat verkeersregelaars nodig zijn om het verkeer in goede banen te leiden. Staatsbosbeheer heeft vandaag voor het eerst verkeersregelaars ingezet op die plek.

Afgelopen weekend leidde de grote drukte tot overlast van geparkeerde auto's langs de weg richting het zwemwater. Door de vele auto's langs beide kanten van de Houtvester Jansenweg, konden hulpdiensten er moeilijk langs in geval van nood, waarschuwde de politie.



Met de inzet van verkeersregelaars hopen politie, gemeente Aa en Hunze en Staatsbosbeheer dat er een einde komt aan het wildparkeren. Vanochtend rond 11.00 uur stonden er al tweehonderd auto's geparkeerd op het terrein van het Gasselterveld.