Natuurschrijver Aaldrik Pot genomineerd voor Jan Wolkers Prijs

NORG - Aaldrik Pot uit Norg is met zijn boek 'De onsterfelijke nachtegalen' genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2018.

Pot, tevens boswachter voor Staatsbosbeheer, schreef het boek samen met Barbara de Beaufort, die op de Groningse klei bij Zandeweer woont."Een natuurliefhebber hoeft nooit ver te reizen om iets te kunnen waarnemen. Ook rondom het eigen huis kun je je al verwonderen over alles wat vliegt, loopt en groeit. Aaldrik Pot woont op het zand in Norg en was benieuwd hoe die alledaagse verschuivingen in de natuur door Barbara de Beaufort, wonend op de Groningse klei bij Zandeweer, zouden worden ervaren. Een enthousiast dagboek in brieven was het resultaat", schrijft Uitgeverij kleine Uil over het boek.In totaal zijn er negentien Nederlandstalige natuurboeken die in aanmerking komen voor de Jan Wolkers Prijs 2018. Die zijn gepubliceerd op een longlist, werd vanochtend bekend gemaakt in het BNNVARA-programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. In september wordt bekend welke vijf van de negentien werken op de shortlist belanden.De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt op zondag 21 oktober, in een speciale uitzending van Vroege Vogels. De prijs wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een originele tekening van de winnaar, gemaakt door Siegfried Woldhek.