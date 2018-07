FC Emmen-trainer Dick Lukkien: We zoeken een spits die er direct staat

VOETBAL - Borna Miklic, de Kroatische spits die de afgelopen week op proef was bij FC Emmen, is teruggekeerd naar zijn geboorteland.

Miklic moest zich gisteren na veertien minuten noodgedwongen laten vervangen vanwege een blessure in de oefenwedstrijd tegen FC Groningen ( 1-0 winst )."Hij is korter in training dan wij", verklaart FC Emmen-trainer Dick Lukkien. "Voor hem was het aanpoten geweest en een dag voor de wedstrijd kreeg hij te maken met een spierverstijving. Dat werd tijdens de wedstrijd alleen maar erger en daardoor heb ik hem gewisseld. Je kunt tegenover zijn huidige club (Dinamo Zagreb, red.) niet maken dat-ie een ernstige blessure oploopt."De 20-jarige spits speelde afgelopen woensdag verrassend direct vanaf het begin in een oefenwedstrijd tegen Jong AZ (3-2 winst). Volgens Lukkien heeft FC Emmen hem uitgenodigd om zichzelf te laten zien. Miklic kwam het afgelopen seizoen voornamelijk in actie namens de reserveploeg van Dinamo Zagreb uit zijn thuisland."Hij is een echte spits: constant in beweging en weet de weg naar de goal te vinden. Dat staat mij wel aan. Ik vind het een jongen met potentie en we gaan zien hoe dat verder gaat", zei Lukkien na afloop van die oefenwedstrijd.Volgens Lukkien heeft FC Emmen zijn pijlen nog steeds gericht op sc Heerenveen-spits Henk Veerman. "Maar we moeten ook een ander scenario in gedachten hebben. Wij zoeken een spits die er direct staat. En daar kijken we naar."De technische staf neemt op korte termijn een beslissing of de 1,90 meter lange Miklic direct van toegevoegde waarde is voor FC Emmen.