In beeld: Festival C'est la Vie in Emmen

EMMEN - Een zinderend C'est la Vie-festival in Emmen vandaag. Bezoekers konden genieten van een braderie, vlooienmarkt, kermis en natuurlijk het traditionele straattheater.

Via de vrolijke marktkramen liep de route als vanzelf langs alle optredens. Onze fotograaf Kim Stellingwerf was er ook, en ze maakte de volgende fotoreportage:Het festival gaat nog wel even door, tot in de late uurtjes kan er vanavond genoten worden van verschillende muziekoptredens in de Emmer binnenstad.