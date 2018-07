Deel dit artikel:











Droogte in Veenkoloniën wordt nijpender, waterschap zet extra pompen in De pompen zorgen voor tweeduizend liter water per seconde extra (foto: Waterschap Hunze en Aa's)

VALTHERMOND - Het waterschap Hunze en Aa's heeft vandaag nog twee extra pompen geplaatst in Veendam om water het gebied in te pompen. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil in de Veenkoloniën te laag.





Sproeiverbod

Het sproeiverbod dat van kracht is in de Drentse Veenkoloniën wordt door waterschap Hunze en Aa's overigens nog niet uitgebreid. Het waterschap houdt het vooralsnog nog bij de eerdere oproep aan boeren om vooral 's nachts te sproeien, en niet overdag. Hunze en Aa's, en ook waterschap Noorderzijlvest, nemen de situatie iedere dag onder de loep. Woensdag werden er al pompen geplaatst , nu komt daar dus nog extra capaciteit bij zodat het water nog sneller het gebied in kan. Met deze pompen komt er tweeduizend liter water per seconde extra binnen. Dit laat dijkgraaf Geert-Jan ten Brink weten op Twitter. Morgen worden er ook nog pompen geplaatst bij de gemalen Vennix en Ter Apelkanaal.Het sproeiverbod dat van kracht is in de Drentse Veenkoloniën wordt door waterschap Hunze en Aa's overigens nog niet uitgebreid. Het waterschap houdt het vooralsnog nog bij de eerdere oproep aan boeren om vooral 's nachts te sproeien, en niet overdag. Hunze en Aa's, en ook waterschap Noorderzijlvest, nemen de situatie iedere dag onder de loep.