Kunstenaar Adri de Fluiter vertrekt: Drenthe was toch wel het hoogtepunt van mijn leven Kunstenaar Adri de Fluiter vertrekt uit Drenthe (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

SLEEN - Na veertig jaar trouwe dienst, zoals hij het zelf noemt, vertrekt kunstenaar Adri A.C. de Fluiter uit Sleen naar het Westen van het land.

Geschreven door Janet Oortwijn

De Fluiter en zijn vrouw willen dichterbij hun zoon, schoondochter en kleinzoon wonen. Plannen daarvoor waren er al langere tijd. "Maar we zetten het huis net aan het begin van de crisis te koop. En nu kwam eindelijk de gelukkige koper voorbij", legt de kunstenaar uit.



'Midlife crisis sloeg toe'

De Fluiter begon zijn carrière in de horeca maar liet zich op 36-jarige leeftijd omscholen naar kunstenaar. "Toen sloeg de midlife-crisis toe", lacht hij. "En toen kreeg ik de kans om weer te studeren."



Na de studie in Den Bosch kwam De Fluiter terug naar de provincie. Eerst naar Holsloot en toen naar Emmen. "Drenthe was toch wel het hoogtepunt van mijn leven. Een prachtige provincie. En veel kansen gekregen", blikt de beeldend kunstenaar terug.



Koningin Beatrix

Ook het bezoek van Koningin Beatrix staat in De Fluiter zijn geheugen gegrift. "Ik ben denk ik de enige in Drenthe wonende Nederlander die haar drie keer naar de provincie heeft weten te lokken. Een keer in 2000 op het Dwingelderveld, daarna in Barger-Compascuum en in 2009 heeft ze hier in de omgeving allerlei dorpen bezocht waar kunst was."



Of De Fluiter Drenthe gaat missen? "Jazeker. Ik wandel elke ochtend met mijn hondje door de natuur hier en maak daar foto's van. En straks staat het strand er op."



De kunst van De Fluiter kan niet allemaal mee naar Zandvoort. Daarom houdt hij uitverkoop. De overgebleven kunstwerken worden op 4 november geveild in de oude dierentuin in Emmen.