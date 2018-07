Deel dit artikel:











'Ik stond nog nooit zo in het middelpunt!' 'Straattheater trekt altijd veel publiek' (foto: Kim Stellingwerf)

EMMEN - Het was eindelijk zonnig tijdens het festival C'est la Vie in Emmen. Of het daardoor drukker is dan andere jaren, kan de stichting niet zeggen. Want hoe goed of slecht het weer ook is: "Straattheater trekt altijd veel publiek."

Geschreven door Marjolein Knol





Ook bij de voorstelling van Peek-a-Boo! ontkomen sommige mensen er niet aan om mee te doen. Een van de moeders wordt door een acteur de zojuist gecreëerde boksring in getrokken. Ze krijgt een krukje toegewezen, waarna de acteur haar zowat de liefde verklaart. Kinderen gieren het uit. "Een kus?" gebaart hij. Ze twijfelt. En dan toch: een echte klapzoen.



"Ach", zegt de vrouw later. "Eigenlijk vond ik het wel leuk. Ik stond nog nooit zo erg in het middelpunt van de belangstelling!"



Al snel wisselt de acteur de vrouw in voor een beer. Met een rode hoed op z'n kop doet hij de gekste trucjes. Totdat hij het publiek in wil stappen. Want dan begint een heel klein zwart hondje, genaamd Kwispel, hard te blaffen. De beer is even van slag, maar speelt toch verder.



"Hij wou ons beschermen", zegt de 12-jarige Sem. "Hij vond de beer ook een beetje eng, denk ik", vult zijn broertje Pim (9) aan. Uiteindelijk weten ze Kwispel tot bedaren te brengen en gaat de voorstelling gewoon door. De acteurs krijgen een staande ovatie.



"Wat mij betreft kan er niet genoeg straattheater zijn", zegt Leonie Pluyter van de stichting C'est la Vie. "Je ziet alleen wel dat culturele festivals het altijd lastig hebben. Het is een festival zonder winstoogmerk. Ze moeten het hebben van sponsoren en subsidie. Gelukkig kunnen we het festival hier in Emmen altijd nog op de been houden." Volgend jaar viert het straattheaterfestival de 25e editie.