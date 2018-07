Deel dit artikel:











Libanese zege met Drents tintje op CH De Wolden Emile Karim Fares tijdens de ereronde van het CH De Wolden (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - De Grote Prijs van de eerste week van het CH De Wolden is gewonnen door de Libanese ruiter Emile Karim Fares. Als eerste van de zeven deelnemers in de barrage zette hij de beste prestatie neer met zijn paard Captain Z.

Geschreven door Steven Stegen

De 48-jarige Fares komt uit voor zijn vaderland Libanon, maar woont al 20 jaar in Drenthe en heeft sinds zes jaar zijn thuisbasis in Veeningen. “Dit voelt absoluut als een thuisoverwinning”, aldus Fares, die als jochie van 15 in contact kwam met Jan Broek, de eigenaar van het wedstrijdterrein en mede-organisator van CH De Wolden.



Fares reed met een geblesseerde schouder, opgelopen toen hij zaterdagavond tijdens de veiling van springpaarden een paard testte en een val maakte. “Dat paard heb ik dus niet gekocht”, grapte de winnaar. Ooit kocht hij wel zijn winnende paard Captain Z in Drenthe, van Jan Broek en diens broer Arend. Fares en Captain Z gaan zeer waarschijnlijk deelnemen aan de Wereldruiterspelen in september in het Amerikaanse Tryon.



Slechts twee deelnemers wisten ook in de barrage foutloos te rijden. Fares was met een tijd van 38.00 de beste. De Engelsman Joe Clee werd met Alzo Ohio tweede in 38.93. De Zweedse Sofia Kroon werd met een fout derde.



Michael Greeve uit Veenigen eindigde voor eigen publiek op de zesde plaats met Turbo Z. De Drentse ruiter had op meer gehoopt. “Maar in de barrage liep het niet zoals ik wilde. De accu leek een beetje leeg, ik moest er te veel aan rijden.” Greeve maakte twee fouten in de beslissende ronde.



Voor Chantal Regter uit Assen zat er niet meer in dan de achtste plaats. Ze reed met Eamelusina wel foutloos, maar gebruikte zes honderdste seconde te veel. Dat voorkwam dat ze in de barrage kon starten.