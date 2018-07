Geheim bezoek aan TT levert positief rapport over komst Formule 1 naar Assen op

ASSEN - Er zijn weer flinke stappen gezet om de Formule 1 naar Assen te halen. Tijdens de TT blijkt een delegatie van de organisatie van de Formule 1 in het geheim op bezoek te zijn geweest.

En dat heeft een voor het TT Circuit positief rapport opgeleverd. Jos Vaessen hoorde dit tijdens een bezoek aan Hockenheim waar vandaag een Formule 1 wedstrijd was. Vaessen is de man die het voortouw neemt in het naar Assen halen van de Formule 1."Wij wisten helemaal niet dat ze zouden komen. Dit rapport is voor ons een enorme opsteker en daarnaast hebben we in Duitsland weer hele goede gesprekken gevoerd met de organisatie van de Formule 1." Ook heeft Vaessen een bezoek gebracht aan de verschillende renstallen: "Die zijn zeer enthousiast, natuurlijk ook door Max Verstappen, en niet onbelangrijk: we waren uitgenodigd om naar Hockenheim te komen, dus het was niet ons initiatief."Afgesproken is dat eind augustus opnieuw een delegatie van de Formule 1 naar Assen komt. Dan vooral om de diverse faciliteiten te bekijken zoals het perscentrum en de mogelijkheden voor overnachtingen. "En wij willen aanpassingen aan het circuit doen en ook die zijn zeer positief ontvangen."Volgens Vaessen moet dit najaar de definitieve beslissing vallen: "We gokken erop dat in 2020 de Formule 1 naar Assen moet kunnen komen. Het is allemaal natuurlijk nog niet zeker, maar we hebben niet één, maar een heleboel stappen gezet dit weekend."Morgenochtend op Radio Drenthe een uitgebreid gesprek met Jos Vaessen.