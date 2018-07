Deel dit artikel:











Kampeerhal Vrijbuiter krijgt uitstel van betaling De vrijbuiter krijgt uitstel van betaling (foto: Frits Emmelkamp - RTV Drenthe)

RODEN - De Vrijbuiter in Roden heeft uitstel van betaling gekregen. Vrijdag werd bekend dat de kampeerhal van Wilderness BV in financiële problemen zit.

Bij de Vrijbuiter is alles op het gebied van buitenleven te vinden, zoals tenten, caravans en schoenen. Er zijn ook Vrijbuiter-filialen in Zaandam, Gouda en Roermond. In de zomerperiode werken er zo'n vierhonderd mensen in totaal bij alle vestigingen.



Er zijn nu bewindvoerders aangesteld om te kijken wat er verder moet gebeuren. De directie van de in 1985 opgerichte Vrijbuiter en de bewindvoerders zijn nu samen aan het kijken wat er gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat De Vrijbuiter open kan blijven in de toekomst. Voorlopig blijven alle winkels open en wordt er gezocht naar investeerders. Bij de bewindvoerders hebben zich inmiddels meerdere geïnteresseerden gemeld.