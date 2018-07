Deel dit artikel:











Man na steekpartij aangehouden in Assen De verdachte werd gearresteerd in de Bremstraat (foto: Van Oost Media) In een flat in Assen is iemand neergestoken (foto: Persbureau Meter) De politie is ter plaatse met kogelvrije vesten aan (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In een flat aan de Dotterbloemstraat in Assen is vanavond een man neergestoken. Twee mannen kregen ruzie in het appartement, waarbij één van hen een steekwond opliep.

De politie heeft een straat verderop, in de Bremstraat, de verdachte weten aan te houden. Waarmee precies is gestoken is nog niet bekend. De gewonde man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.