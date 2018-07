Don Diablo: Ik heb elke dag gedacht: dit kan dus de laatste zijn

COEVORDEN - Dj Don Diablo (38) uit Coevorden dacht als kind dat hij niet oud zou worden. Aan Radio 538 vertelt de artiest dat hij op achtjarige leeftijd te horen kreeg dat hij ernstige hart- en longfalen had.

De dokter had zijn moeder verteld dat hij waarschijnlijk niet oud zou worden, staat in De Telegraaf "Ik heb elke dag gedacht: dit kan dus de laatste zijn en ik ga vanaf nu het beste ervan maken. Ik wil zoveel mogelijk mensen blij maken.” De Drentse dj koos er duidelijk voor om deze traumatische gebeurtenis een positieve wending aan zijn leven te laten geven. "Zolang ik er nog ben, op deze planeet, wil ik proberen om er nog iets moois van te maken en mensen blij te maken.”De grootste angst van Don Diablo: "Dat er iets gebeurt met mijn moeder. Maar eigenlijk is mijn grootste angst dat ík ’ga’ voordat mijn moeder gaat.”