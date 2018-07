Cor van Leeuwen maakt zich op voor WK parawielrennen in Maniago

PARAWIELRENNEN - Cor van Leeuwen uit Borger is samen met Tristan Bangma geselecteerd voor het WK parawielrennen in het Italiaanse Maniago.

Zondag vertrekt het duo met de selectie. Op vrijdag 3 augustus fietsen ze de tijdrit van 27 kilometer en die zondag erna doen ze mee aan de wegrit van 108 kilometer.De twee zijn ook geselecteerd voor de wereldbeker in Baie-Comeau in Canada. Deze wedstrijd vindt plaats van 16 tot en met 19 augustus.Van Leeuwen is de piloot op de tandemfiets. Parawielrennen is aangepast wielrennen voor renners met een handicap. Dat kan bijvoorbeeld op een driewieler, een tandem of ligfiets.