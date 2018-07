Video: stoere bijvrouwen met harige benen

Vrouwen met harige benen, bij de mens zie je ze niet zo vaak meer, maar in de bijenwereld is het heel gewoon. Deze week zien we zo'n vrouwtje op de video van Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe. Het is het vrouwtje van de pluimvoetbij.

Het vrouwtje van de pluimvoetbij is druk bezig met het graven van een nestgang. De pluimvoetbij is een grote bij met felgekleurde behaarde achterpoten. Met deze harige poten kan ze grote hoeveelheden stuifmeel meenemen. Ook zijn ze handig bij het graven. Het nest dat het harige stoere vrouwtje graaft, is soms wel tientallen centimeters diep.Wil je zelf ook zo'n stoere vrouw aan het werk zien? Daarvoor zijn juli en augustus de beste momenten. Kijk bijvoorbeeld op zandpaden en open zandplekken, maar ook dichterbij huis tussen de tegels in de tuin of op straat. Tip! Ze vliegen voornamelijk in de ochtenduren.Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe filmde de pluimvoetbij in Wapse. Hier proberen bewoners van Vereniging van Eigenaren Nieuwlande zoveel mogelijk rekening te houden met de bijen. "De groep zorgt ervoor dat er minder vaak en gefaseerd gemaaid wordt in de naastgelegen boomgaard", legt Pronk uit."Daar staan namelijk de bloemen waar de pluimvoetbijen hun nectar en stuifmeel halen. Zonder deze bloemen zouden de wilde bijen niet overleven", vervolgt hij.Maar het is niet het enige wat de bewoners doen. De plek die de pluimvoetbijen hebben uitgekozen voor hun nest, is ook de plek waar het oud papier werd neergezet voor het ophalen. Daarom zetten ze dat in Wapse nu ergens anders neer.En we blijven even bij de bijensoorten. Vorige week zagen we een bloeiende grote kattenstaart die deinde in de wind. De bloeiende kattenstaart werd bezocht door een hommel.