Deel dit artikel:











Aflevering 4: Bouke Bouke geeft een privéconcert voor Loes

In deze aflevering van Toer de Loes is Bouke te gast. Hij is opgegroeid op het woonwagenkamp in Emmen en muziek zit in zijn bloed. Vooral de nummers van Elvis kan hij ontzettend goed zingen, want hij wint er meerdere talentenjachten mee op landelijke televisie. Maar hij heeft ook eigen albums. Wat zijn zijn toekomstdromen? En waarom wil hij voor altijd in Emmen blijven wonen?

​





Foto’s

Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.



Foto’sBlader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.