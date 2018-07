Stelling: Ik wil meer betalen om zonder kinderen te vliegen

ASSEN - Het is een van de grootste ergernissen tijdens een vlucht: huilende kinderen. Een deel van de reizigers wil zelfs met liefde bijbetalen om een krijs-vrije vliegreis te hebben.

Dit blijkt uit onderzoek onder duizend Nederlandse reizigers van reiswebsite WeFlyCheap, meldt de Telegraaf . Het gaat om ruim veertig procent van de vliegtoeristen. "Zij willen graag bijbetalen voor een ruimte in het toestel waar geen kinderen rondrennen. Ook het schoppen tegen de rugleuning is een toenemende bron van irritatie", zegt onderzoeker Eelko van Drongelen.De reactie van ouders wordt vervolgens ook vaak als vervelend ervaren. Die reageren volgens Van Drongelen vaak overspannen, of helemaal niet.