Stookverboden in Westerveld en Hoogeveen, andere gemeenten wachten af

HAVELTE - De gemeenten Westerveld en Hoogeveen hebben een stookverbod ingesteld vanwege de aanhoudende droogte.

De andere Drentse gemeenten wachten eerst een advies van de Veiligheidsregio Drenthe af.Het stookverbod in de twee gemeenten betekent dat er in open ruimtes geen sfeervuren mogen worden ontstoken, zoals terrashaarden en vuurkorven, maar ook geen kaarsen of fakkels. Bovendien mag geen vuur worden aangestoken voor het bakken en braden en daarmee moet ook de barbecue uit.Burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld wil met het stookverbod vooral een beroep doen op het gezond verstand van mensen en stelt dat het koken en bakken in open ruimtes nu echt gevaarlijk is.De Veiligheidsregio Drenthe heeft inmiddels posters laten drukken met tips over hoe je de kans op natuurbranden beperkt. Die posters worden door heel de provincie opgehangen.